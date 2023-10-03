وزير الطاقة التركي يبحث في الإمارات التعاون بمجال الطاقة

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء مع وزيرين إماراتيين، خلال زيارته إلى أبو ظبي، التعاون بمجال الطاقة.

وقال بيرقدار في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر) إنه التقى كلا من وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر.

وأضاف أنه ناقش مع الوزيرين الإماراتيين خارطة الطريق الواجب اتباعها لتجسيد اتفاقيات الطاقة الموقعة بين البلدين في يوليو/ تموز الماضي.

وفي يوليو الماضي، رفعت تركيا والإمارات علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووقعا اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.