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وزير الطاقة التركي يبحث في الإمارات التعاون بمجال الطاقة

وكالة الأناضول للأنباء
أبو ظبي
نشر في 03.10.2023 16:36
آخر تحديث في 03.10.2023 16:41
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر خلال زيارته إلى أبو ظبي صورة: الأناضول وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر خلال زيارته إلى أبو ظبي (صورة: الأناضول)

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء مع وزيرين إماراتيين، خلال زيارته إلى أبو ظبي، التعاون بمجال الطاقة.

وقال بيرقدار في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر) إنه التقى كلا من وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر.

وأضاف أنه ناقش مع الوزيرين الإماراتيين خارطة الطريق الواجب اتباعها لتجسيد اتفاقيات الطاقة الموقعة بين البلدين في يوليو/ تموز الماضي.

وفي يوليو الماضي، رفعت تركيا والإمارات علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووقعا اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.

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