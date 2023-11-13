بغداد تعلن التوصل إلى اتفاق مع إدارة إقليم شمال العراق وشركات النفط وأنقرة

أعلن العراق التوصل إلى اتفاق مع إدارة حكومة إقليم كردستان وشركات النفط وأنقرة، من أجل استئناف تصدير النفط من العراق إلى تركيا عبر ميناء جيهان، وفق ما أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

والتقى عبد الغني والوفد المرافق له، رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني في أربيل، لبحث مسألة تصدير النفط المتوقف منذ أشهر.

وأفادت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، أن الزيارة تأتي استكمالا للمباحثات الرامية إلى بحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الاقليم.

وأكد البيان على حرص الحكومة العراقية على إيجاد "آليات مناسبة" لاستئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم.

وفي تصريحات لشبكة "روداو" بأربيل، قال عبد الغني إنهم سيبحثون أولاً استئناف إنتاج النفط مع حكومة إقليم كردستان العراق والشركات هناك، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق "خلال يومين أو ثلاثة".

وفيما يتعلق بصادرات النفط إلى تركيا، قال عبد الغني: "في المرحلة الثانية، سيكون هناك اتفاق مع السلطات التركية حول تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي-العراقي، ويوجد تفاهم في هذا الصدد تم التوصل إليه".

بدوره، قال برزاني، في بيان صادر عن رئاسة وزراء الإقليم، إن توقف صادرات النفط تسبب في أضرار مالية، وأنهم مستعدون لاستئناف التصدير.

وفي 30 آب/أغسطس الفائت، قال سفين دزايي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء إقليم شمال العراق، إن العراق تكبد خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.

يذكر أنه في 25 آذار/مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، حول تصدير النفط بين تركيا والعراق.