لتعزيز التحول الأخضر.. تركيا تنشئ "الصندوق الأخضر" بدعم من البنك الدولي

أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الأربعاء عن إنشاء صندوق جديد يسمى "الصندوق الأخضر التركي" الذي سيوفر التمويل لأنشطة التحول الأخضر.

وفي حديثه للإعلام المحلي، قال الوزير إنهم يواصلون تطوير مشاريع جديدة بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي.

وأشار شيمشك إلى أنه سيتم توجيه قرض بقيمة 155 مليون دولار إلى بنك التنمية الصناعية التركي لمشروع التمويل الأخضر، الذي وافق عليه البنك الدولي. مؤكداً أنهم سينشؤون صندوقاً جديداً في البلاد كجزء من المشروع.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى توفير التمويل الأخضر للشركات وتشجيع الاستثمار في التقنيات الخضراء وتنويع القطاع المالي.

وقال: "نحن نعمل على إنشاء صندوق استثماري لرأس المال الاستثماري يسمى صندوق تركيا الأخضر الذي سيوفر أيضاً تمويل الأسهم لشركات التحول الخضراء والمبتكرة".

كما أوضح أن الصندوق سيخضع للوائح مجلس أسواق رأس المال، وسيساهم القرض من البنك الدولي في هذا الصندوق.

وأضاف: "بفضل تأثير القرض البالغ 155 مليون دولار من البنك الدولي، نهدف إلى جذب التمويل من مستثمرين آخرين في المستقبل وزيادة حجم الصندوق".

وحول الأهمية التي توليها المنظمات الدولية لتركيا، أشار الوزير إلى أن الدعم المالي الذي يقدمه البنك الدولي "لبلدنا وصل إلى مستوى قياسي قدره 3.3 مليار دولار عام 2023".

وأضاف أن "هذا مثال واضح على ثقة البنك الدولي ودعمه لأجندة التنمية والبرنامج الاقتصادي لبلادنا".

وأشار الوزير أيضاً إلى أن البنك الدولي زاد علاقته المالية بتركيا بمقدار 18 مليار دولار إضافية، وبذلك رفع دعمه إلى 35 مليار دولار، ما يجعل هذا المورد يغطي فترة السنوات الثلاث المقبلة.