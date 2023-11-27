سفير أنقرة لدى بغداد يبحث في إقليم شمال العراق استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا

بحث سفير أنقرة لدى بغداد علي رضا غوناي، مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في أربيل، استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة وزراء حكومة إقليم كردستان العراق أن لقاء بارزاني وغوناني شهد تبادل الأفكار بشأن التطورات في العراق وتعزيز العلاقات الثنائية، وركز على دفع التعاون التجاري وتسهيل إجراءات السفر.

وأضاف أن الجانبين ناقشا استئناف تدفق النفط المشحون من حكومة إقليم كردستان إلى ميناء جيهان بولاية أضنة جنوب تركيا.

فيما اتفق الطرفان بحسب البيان على ضرورة استئناف شحن النفط في أقرب وقت ممكن.

كما نقل البيان على لسان السفير التركي استعداد بلاده لاستئناف صادرات النفط من العراق.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده مستعدة لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا، وذلك خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بالعاصمة بغداد.

يذكر أنه في 25 آذار/مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.