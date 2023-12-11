شركة أوداش إنيرجي التركية تستثمر في استخراج النفط في فنزويلا

أوضح بيان لمنصة الإفصاح العام أن شركة تابعة لأوداش إنيرجي Odaş Enerji التركية العاملة في مجال الطاقة والتعدين، ستصبح شركةً مساهمةً في شركة Multiservicios Tomlam CA لاستخراج النفط في فنزويلا.

وأعلنت مشغلة محطة الطاقة الحرارية أوداش إنيرجي، أن الشركة حصلت على إذن من السلطات الفنزويلية في 18 أكتوبر/تشرين الأول، مستفيدةً من الفرصة التي أتاحها رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وعلاوةً على ذلك، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة للنقل المجاني لهذه التصاريح، إلى محطة Can2 Thermal وهي الشركة الأم لشركة أوداش إنيرجي، خلال الستين يوماً القادمة.

وسيتم توفير تمويل أولي بقيمة 6 ملايين دولار من قبل شركة CAN2 Thermal للشركة الفنزويلية، والتي ستمتلك فيها حصة 60.4%، بحلول نهاية مايو/أيار من العام المقبل.

وقال البيان إنه سيتم إنشاء استثمارات إضافية من خلال أخذ إيرادات التشغيل التي سيتم توليدها من الإنتاج بعد تشغيل المشروع، في الاعتبار.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بأنشطة الإنتاج نيابة عن شركة النفط والغاز الطبيعي الحكومية الفنزويلية في كتلة الإنتاج المكونة من 4 حقول بإجمالي 171 بئراً في منطقة إنتاج النفط الخام الخفيف والمتوسط.

وتشير التقديرات إلى وجود 593 مليون برميل من النفط في الحقل.

وذكر البيان أنه سيتم تخصيص 20% إلى 50% من الأرباح التشغيلية لشركة Can2 Thermal للأنشطة الجديدة في قطاع الطاقة، لتنويع الدخل.