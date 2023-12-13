بعد كوب-28.. روسيا تدعو إلى تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل "فوضوي"

رحّبت روسيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة كوب28 في دبي حول التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري لكنها دعت إلى تجنّب التخلي عن بشكل "فوضوي".

وقال أحد أعضاء الوفد الروسي رسلان إدلغرييف وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الإخبارية "شددنا في كل فرصة على عواقب التخلي الفوضوي (عن مصادر الوقود الأحفوري) من دون دعم العلم".

وأضاف "لا يمكننا تجاهل الاحتياجات المتنوعة للناس حول العالم بما في ذلك الحاجة إلى طاقة ميسورة الكلفة ويمكن الاعتماد عليها".

وتابع أن "الاتفاق النهائي لن يرضي الجميع على الأرجح لكن ذلك لا يظهر غير أنها نتيجة تسوية".

تعد روسيا من أكبر منتجي الغاز والنفط والفحم في العالم.

ووفق العديد من الخبراء، فإن سيبيريا والجزء الروسي من المنطقة القطبية الشمالية هما من بين مناطق العالم الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.