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أسعار النفط ترتفع عالمياً مع ازدياد التصعيد في البحر الأحمر

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 18.12.2023 12:29
العميد طارق محمد عبد الله صالح يسار، عضو المجلس القيادي الرئاسي في الحكومة اليمنية، قبالة مدينة المخا على البحر الأحمر في محافظة تعز الغربية. 12 ديسمبر 2023 الفرنسية العميد طارق محمد عبد الله صالح (يسار)، عضو المجلس القيادي الرئاسي في الحكومة اليمنية، قبالة مدينة المخا على البحر الأحمر في محافظة تعز الغربية. 12 ديسمبر 2023 (الفرنسية)

ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية في التعاملات المبكرة، صباح الإثنين، مع ازدياد التوترات في البحر الأحمر، وتعليق بعض شركات الشحن البحرية عملها، مع نهاية الأسبوع الماضي.

والجمعة والسبت، أعلنت أكبر ثلاث شركات شحن تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، بسبب "الحفاظ على أمن موظفيها والسفن والبضائع" من هجمات تتعرض لها قرب مضيق باب المندب.

والشركات الثلاثة هي شركة MSC السويسرية، و⁠شركة إيه.بي مولر-ميرسك الدنماركية، إلى جانب ⁠شركة CMA-CGM الفرنسية.

وبحلول الساعة 09:00 ت.غ صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط، بنسبة 0.88 بالمئة أو 73 سنتا إلى 77.6 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير/كانون ثاني بنسبة 0.65 بالمئة أو51 سنتا إلى 72.34 دولارا للبرميل.

والسبت، أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط 14 طائرة مسيرة في البحر الأحمر، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتوعدت جماعة "الحوثي" مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

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