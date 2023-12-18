أسعار النفط ترتفع عالمياً مع ازدياد التصعيد في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية في التعاملات المبكرة، صباح الإثنين، مع ازدياد التوترات في البحر الأحمر، وتعليق بعض شركات الشحن البحرية عملها، مع نهاية الأسبوع الماضي.

والجمعة والسبت، أعلنت أكبر ثلاث شركات شحن تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، بسبب "الحفاظ على أمن موظفيها والسفن والبضائع" من هجمات تتعرض لها قرب مضيق باب المندب.

والشركات الثلاثة هي شركة MSC السويسرية، و⁠شركة إيه.بي مولر-ميرسك الدنماركية، إلى جانب ⁠شركة CMA-CGM الفرنسية.

وبحلول الساعة 09:00 ت.غ صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط، بنسبة 0.88 بالمئة أو 73 سنتا إلى 77.6 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير/كانون ثاني بنسبة 0.65 بالمئة أو51 سنتا إلى 72.34 دولارا للبرميل.

والسبت، أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط 14 طائرة مسيرة في البحر الأحمر، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتوعدت جماعة "الحوثي" مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

