وزير الخزانة التركي: نسعى للاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تركيا تعمل على تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها المتوفرة بالطاقة المتجددة للتقليل من اعتمادها على الخارج في مجال الطاقة.

جاء ذلك في منشور عبر "إكس" الثلاثاء، بعد استضافته رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في العاصمة أنقرة.

وأوضح شيمشك أن تركيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مضيفا: "من خلال تحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات، فإننا نقلل من اعتمادنا على الطاقة الأجنبية ونعزز أمن إمداداتنا".

وذكر شيمشك أنهم يولون أهمية كبيرة للتحول الهيكلي ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد وكذلك ضمان الاستقرار المالي الكلي.

وأكد أنه من خلال إرساء الانضباط المالي سيتم تحقيق الأهداف المتعلقة في التحول الأخضر والرقمي.

وأشار إلى أنه بحث مع بيرول التطورات المتعلقة بأسواق الطاقة العالمية والأهمية المتزايدة للصين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وإطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وقضايا أخرى مثل آلية تنظيم الكربون في الاتحاد الأوروبي.