تركيا تستعد لتصبح ثالث أكبر مخزن للغاز الطبيعي في أوروبا بحلول 2028

تواصل تركيا استعداداتها لتبوء موقع ثالث أكبر سعة في أوروبا من حيث تخزين الغاز مع تطوير مرافق التخزين لديها بحلول 2028.

ووفق بيانات نقلتها وكالة الأناضول عن مصادر تركية رسمية، كثفت تركيا جهود تحسين وتطوير مرافق تخزين الغاز الطبيعي على أراضيها.

وتشكل منشأتا سيلفري في إسطنبول بسعة 4.6 مليارات متر مكعب، وطوز غولو تحت الأرض بولاية قونية بسعة 1.2 مليار متر مكعب، العمود الفقري للبنية التحتية للغاز الطبيعي في البلاد.

وأواخر العام الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعمل على مشروع زيادة سعة منشأة سيلفري لتخزين الغاز لتصل إلى ما بين 5.6 و6 مليارات متر مكعب خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

كما تهدف تركيا إلى زيادة سعة منشأة طوز غولو إلى 8.8 مليارات مكعب بحلول 2028، بحسب بيانات رسمية.

ومن خلال هذه المشاريع، تسعى تركيا للوصول إلى طاقة تخزين إجمالية تبلغ 14.4 مليار متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة.

فيما تمتلك أوروبا ما يقرب من 100 مليار متر مكعب من سعة تخزين الغاز الطبيعي. وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى بسعة 24 مليار متر مكعب، وإيطاليا المرتبة الثانية بسعة 16 مليار متر مكعب.

وتهدف تركيا التي تتمتع بخبرة 40 عاما في استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة، إلى بلوغ ثالث أكبر سعة في أوروبا مع استكمال أعمال توسيع مرافق التخزين بحلول عام 2028.