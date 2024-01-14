وزير تركي: أنقرة وطرابلس سترتقيان بالتعاون في مجال الطاقة

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا وليبيا سترتقيان بعلاقات التعاون في مجال الطاقة.

جاء ذلك في تصريح للوزير التركي، مساء السبت، تعليقاً على زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس السبت ومشاركته في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

ولفت بيرقدار، إلى أن العلاقات التركية الليبية علاقات أخوية عريقة تمتد إلى 500 عام، مبينا أن الأنشطة التركية في مجال الطاقة اكتسبت أهمية أكبر بعد اتفاقية الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا في 2019.

وأشار الوزير التركي إلى توقيع بلاده مع ليبيا العام الماضي مذكرة تفاهم في مجال الهيدروكربون (النفط والغاز).

وأضاف أن زيارته الحالية جاءت إلى ليبيا مصطحبا معه مسؤولين عن شركات في القطاعين العام والخاص في تركيا، لتعزيز التعاون التركي الليبي في مجال الطاقة والنفط والغاز الطبيعي فضلا عن المناجم والكهرباء.

وأردف: "ستواصل تركيا وليبيا تعاونهما في العديد من المجالات بطريقة مستدامة وطويلة الأمد، بما في ذلك مجال الطاقة".

وأكد أن تركيا يمكن أن تساهم في تمكين البنية التحتية للطاقة، والبنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في ليبيا، وإنتاج الطاقة.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن بلاده تحفز الشركات التركية للاستثمار في ليبيا، "لأن الموارد هنا ستقدم مساهمة كبيرة في تنمية الشعب الليبي وليبيا كدولة، وسنمكن شركاتنا من تحقيق تقدم كبير".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.