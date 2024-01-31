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وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في زيارة عمل لفنزويلا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 31.01.2024 10:28
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. 14/01/2024 الأناضول وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. 14/01/2024 (الأناضول)

وقعت تركيا مع فنزويلا مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال النفط والغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط الفنزويلي بيدرو رافائيل تيليشيا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وقال الوزير بيرقدار في منشور على منصة إكس: "التقينا مع وزير النفط الفنزويلي، وقمنا بتقييم التعاون الذي يمكننا تطويره في مجالات التنقيب وإنتاج وتجارة النفط والغاز الطبيعي".

من جانبه، قال الوزير الفنزويلي في منشور على منصة إكس: "لقائي مع الوزير التركي كان مثمرا للغاية، وناقشنا العديد من المسائل التي من شأنها رفع التعاون بيننا إلى المستوى الاستراتيجي".

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