أوكرانيا.. اعتقال مساعد ومترجم لرئيس الحكومة بتهمة "العمالة" لروسيا

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أنها اعتقلت أحد مساعدي رئيس الحكومة فولوديمير جرويسمان للاشتباه في أنه جاسوس روسي، فيما قال مسؤولون إنه المترجم الشخصي لرئيس الحكومة.

وأكد جهاز الاستخبارات، في بيان، أن المشتبه فيه "جمع معلومات حول نشاطات الحكومة بمعدات خاصة" ونقلها إلى مشغليه.

وتتهمه السلطات بالخيانة العظمى، وقال جرويسمان على صفحته على فيسبوك إن الرجل "مسؤول في أمانة سر الحكومة كان يعمل لصالح دولة عدوة منذ فترة طويلة".

ولم يذكر جهاز الاستخبارات اسم الرجل أو صفته الرسمية، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن اسمه ستانيسلاف ييجوف.

وقال مساعد وزير الداخلية إنتون يراشنيكوف إن ييجوف تم تجنيده عندما كان يعمل في سفارة أوكرانيا في واشنطن، وعمل لحساب روسيا لعامين على الأقل.

ووصفه مستشار لوزير الداخلية بأنه "أحد أفضل المترجمين الفوريين في أوكرانيا".

وأكد جهاز الاستخبارات توقيفه فى مكتبه، وأصبحت أوكرانيا وروسيا من ألد الأعداء بعد ضم موسكو للقرم وبسبب النزاع المستمر فى شرق أوكرانيا حيث أعلن انفصاليون موالون لروسيا الاستقلال عن كييف.