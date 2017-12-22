انفجار قنبلة موقوتة تم الإبلاغ عنها مسبقاً أمام مبنى محكمة بالعاصمة اليونانية

انفجرت قنبلة، اليوم الجمعة، عند مدخل محكمة التمييز بالعاصمة اليونانية أثينا.

وذكر مسؤولون يونانيون أنّ الانفجار نجم عن قنبلة موقوتة وضعت داخل حقيبة، انفجرت عند مدخل محكمة التمييز.

ولم يسفر الانفجار عن ضحايا في الأرواح، واقتصر على خسائر مادية في مبنى المحكمة والمباني المجاورة.

ومن جانب آخر ذكرت وسائل إعلام يونانية، أنّ شخصا اتصل بصحيفة "أفيميريدا سينتاكتون" وأبلغهم بأن قنبلة موقوتة ستنفجر في غضون 35 دقيقة، وأشارت وسائل الإعلام اليونانية أنّ الشرطة أخلت المكان واتخذت التدابير الأمنية الضرورية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة (07:50 ت.غ).