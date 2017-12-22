لماذا امتنعت البوسنة عن التصويت لصالح القرار الأممي لدعم القدس؟

كشفت مصادر في المجلس الرئاسي الثلاثي لجمهورية البوسنة والهرسك، أن ممثل البوشناق المسلمين، بكر عزت بيغوفيتش، اقترح التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في الأمم المتحدة، لكنّ العضوين الآخرين ممثلي الصرب والكروات قررا الامتناع عن التصويت.



وأضافت المصادر أن "قرار الامتناع عن التصويت صدر رغما عن رغبة بيغوفيتش، بعدما وافق عليه كل من رئيس المجلس، وممثل الكروات دراغان تشوفيتش، وممثل الصرب ملادِن إيفانيتش.



وامتنعت البوسنة عن التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في الأمم المتحدة، ما أثار جدلا واسعا؛ نظرا لكونها دولة ذات كثافة سكانية إسلامية كبيرة.



ويتشكل المجلس الثلاثي للبوسنة والهرسك من ممثلي العرقيات الثلاثية بالبلاد، البوشناق المسلمون والصرب والكروات.



ووفق دستور البلاد، فإن البوسنة تنتخب العضويين البوسني والكرواتي لعضوية الرئاسة، فيما تنتخب جمهورية صرب البوسنة العضو الصربي.



يُذكر أن اتفاقية "دايتون" للسلام - التي أنهت حرب البوسنة - تنص على تولي كل عضو من أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي؛ مهام رئاسة المجلس لفترتين مدة كل منهما 8 أشهر، وذلك خلال مدة ولاية المجلس التي تمتد لأربع سنوات من تاريخ انتخابه.



وأقرت الأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.