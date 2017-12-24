20 ألف لاجئ فقط وصلوا ألمانيا في 2017

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إن ما يقرب من 20 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الألمانية عبر الحدود الجنوبية، في عام 2017.

وقال بيان للشرطة الألمانية إنها سجلت دخول 19 ألفا و600 لاجئ، بولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ (جنوب)، منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر 2017، حسب ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة.

وحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء اللاجئين دخلوا ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ الجنوبيتين عبر النمسا وسويسرا والتشيك.

وذكرت الشرطة أيضا إن الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين كانوا رجالا تراوح أعمارهم بين 16و35عاما، وينحدرون من العراق وسوريا وأفغانستان، ودول إفريقية أبرزها نيجيريا وغينيا وجامبيا والصومال.

وسجلت الشرطة دخول 74 ألف شخص عبر الحدود الجنوبية لألمانيا، في 2016، ما يعني أن العام الجاري سجل تراجعا كبيرا في عدد اللاجئين.

وقال بيان الشرطة اليوم إن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين دخلوا البلاد عبر الحدود الجنوبية في 2017، وصلوا على متن قطارات الركاب والحافلات والسيارات. فيما وصل 900 شخص الحدود الجنوبية هذا العام على متن قطارات الشحن وجرى توقيفهم، حسب البيان ذاته.

ولم تذكر الشرطة الألمانية، العدد الاجمالي للاجئين الذين دخلوا البلاد من كافة حدودها، في2017.

ومنذ 2015، دخل نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، الأراضي الألمانية.