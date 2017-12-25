اعتقال امرأة في إيطاليا بعد عودتها من سوريا

اعتقلت السلطات الإيطالية امرأة في مدينة ميلانو بتهمة السفر الى سوريا مع اطفالها الثلاثة القاصرين، بحسب ما أفادت مصادر صحفية.

واوضح مدع مكلف مكافحة الارهاب في ميلانو للصحافيين ان المرأة مغربية ومتزوجة من ايطالي يقيم في منطقة كوت دازور الفرنسية. وقد غادرت في اذار/مارس الفائت الى سوريا مصطحبة اطفالها الثلاثة رغم ارادة زوجها.

وكانت السلطات الفرنسية تمكنت من اقتفاء أثرها قرب الحدود التركية السورية ثم في سوريا وتحديدا في محافظة ادلب، بحسب الوكالة الإيطالية.

وبعد اشهر من الغياب، عاودت الاتصال بزوجها وأبلغته انها تريد العودة الى اوروبا. وعمدت تركيا لاحقا إلى تسفيرها خارج البلاد.

وبموجب مذكرة توقيف دولية اصدرها القضاء الفرنسي السبت، تم توقيف المراة في مطار ميلانو من جانب شرطة مكافحة الارهاب في المدينة وعناصر في شرطة الحدود في انتظار تسليمها لفرنسا، فيما تسلم الاب اطفاله الثلاثة.

وقال مصدر قضائي فرنسي إن النيابة العامة في باريس "فتحت تحقيقا في التعاون مع عصابة إجرامية تحضيرا لأعمال إرهابية واحتجاز قاصرين".