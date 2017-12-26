سحب أعداد مجلة أطفال من الأسواق الفرنسية لعدم اعترافها بدولة إسرائيل

أثارت مجلة أطفال فرنسية موجة استياء لدى مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا بعد نشرها خريطة للعالم قالت فيها إن "إسرائيل ليست بلداً حقيقياً"، مما اضطر الناشر إلى إعلان سحب أعداد المجلة من الأكشاك.

فقد أعلنت مجموعة بايارد المالكة لمجلة "يوبي" للأطفال (Youpi)، سحبها للعدد 352 المعد للتوزيع في شهر كانون الثاني/يناير القادم، استجابة لطلب المجلس اليهودي الفرنسي.

وجاء في العدد الشهري، خريطة للعالم كتب تحتها: "يطلق على هذه البلدان الـ197 اسم دول، مثل فرنسا وألمانيا والجزائر. وهناك المزيد من البلدان لكن دول العالم لا تتفق جميعها على تسميتها دولاً حقيقية، مثل دولة إسرائيل أو كوريا الشمالية".

وقد صرح رئيس مجموعة فايارد أن الأمر خطأ ورعونة ولم يكن في نيتنا في أي حال من الأحوال التشكيك في وجود دولة إسرائيل".

كما أكد المجلس اليهودي الفرنسي سحب العدد من الأسواق قائلا إنه من غير المناسب "وضع حقائق مغلوطة في يد أطفال تراوح أعمارهم بين 5-10 سنوات" على حد تعبيره.

وطلب المجلس على لسان رئيسه من المجلة نشر مقالة في عددها القادم تعتذر فيها وتصحيحاً تشرح فيه ما هي إسرائيل وكيف ولدت".

من جانبه، قال رئيس مجموعة فايارد: "بدأنا منذ بداية العام إصدار أعداد تشرح تاريخ الديانات للأطفال. مطبوعاتنا تتيع منهجاً ووتيرة مدروسة تناسب عقول طفل الست سنوات".