مقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن بروسيا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق نار وقع أثناء عملية احتجاز رهائن في معمل لإنتاج الحلويات جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر أمني قوله، إن "المعلومات الأولية تشير أن المهاجم واسمه إيليا أفريانوف (المالك السابق للمعمل) اقتحم المبنى وهو يطلق النار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح".

وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر الذي لم تسمّه أن "عدة أشخاص احتجزوا داخل المبنى، الذي تحصن فيه المهاجم، وهو يرفض السماح لأحد بالدخول".

وأشار المتحدث أن "الجاني يرفض إطلاق سراح المحتجزين المصابين رغم نداء الشرطة".

ولفت أن "الشرطة طوقت منطقة الحادث في شارع إلوفايسكايا بموسكو".