جماعة يسارية متطرفة تتبنى اعتداء بالمتفجرات على محكمة في اثينا

وقع انفجار يوم الجمعة الماضية في إحدى محاكم أثينا، في اليونان، وتسبب بأضرار مادية دون إصابات، واليوم تبنته جماعة يسارية متطرفة مؤكدة أن التفجير جزء من حربها ضد "العدالة البورجوازية" في اليونان.

الجماعة التي تحمل اسم "فرقة المحاربين الشعبية" تأسست عام 2013 وكانت على رأس المشتبه بهم لدى الشرطة بعد الانفجار الذي وقع الجمعة.

ووقع الانفجار عند الساعة 01,25 بتوقيت غرينتيش امام محكمة الاستئناف في اثينا بعد تلقي وسائل الاعلام اتصالات تحذر من القنبلة، وفقا لما اعلنته الشرطة.

وامهل المتصل الشرطة 40 دقيقة لاخلاء المنطقة التي تبعد مسافة قصيرة عن مركز شرطة اثينا.

وتسبب الانفجار في تحطم العديد من النوافذ في واجهة مبنى المحكمة التي اغلقت وتم تعليق كافة جلساتها.

وقال وزير العدل ستافروس كونتونيس في تصريحات "هذا العمل الاجرامي شائن ومدان".

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن احد حراس المحكمة ان القنبلة كانت موضوعة في كيس تركه رجلان فرا على دراجة نارية.

وتأتي الحادثة وسط جدل حاد حول مصادرة عقارات بسبب عدم تسديد الديون للبنوك اليونانية. في حين طرحت الحكومة تشريعا جديدا يشدد القيود على التظاهرات المعارضة لوضع اليد على العقارات.