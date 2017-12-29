قبرص التركية تنتقد استمرار قبرص الرومية في التنقيب عن النفط من طرف واحد

تستمر قبرص الرومية في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، من طرف واحد؛ وهو ما تنتقده حكومة قبرص التركية حيث أعربت وزارة خارجية جمهورية قبرص التركية، أمس الخميس، عن رفضها لأعمال التنقيب تلك.

جاء الرفض في بيان صادر عن الوزارة حول أنشطة تنقيب قبرص الرومية من طرف واحد، عن الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط.



وأشار البيان إلى أن قبرص الرومية تواصل أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط، متجاهلة حقوق القبارصة الأتراك في الموادر الطبيعية بالمنطقة، رغم جميع التحذيرات. وأكد البيان أن الجانب الرومي يعيد ارتكاب الأخطاء نفسها عبر البدء في عمليات تنقيب جديدة.



وأضاف: "نود أن نذكّر مرة أخرى بأن الشعب القبرصي التركي، الشريك في ملكية الجزيرة، له حقوق متساوية ومشروعة في الموارد الطبيعية للجزيرة".

وتابع البيان قائلاً: "إلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة في قبرص، فإن تجميد الأنشطة المتعلقة بالموارد الطبيعية في جميع محيط الجزيرة أو مواصلة هذه الأنشطة عبر تعاون يحددها الطرفان (القبارصة الأتراك والروم)، هو الخيار الأمثل".

وأكمل: "لكن في حال عدم إيلاء الاحترام لهذا النهج، فنود أن نُعلم أن الجانب القبرصي التركي، سيتشاور مع الوطن الأم والبلد الضامن تركيا، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقه ومصالحه".

وشدد البيان على أن موقف قبرص الرومية المتمثل بعدم الاعتراف بأن القبارصة الأتراك شريك في ملكية الجزيرة والشريك السياسي لها، يشكّل أكبر عائق أمام جهود تحقيق حل دائم وشامل للأزمة في قبرص.

وأكد أن العقلية الرومية غير المتغيرة أظهرت لنا مرة أخرى أنه لن يكون حل لتوحيد الجزيرة في المستقبل يستند على الشراكة السياسية.

وختم البيان بالقول: "نود أن نؤكد أن التفاوض على حل الدولتين يمكن أيضا أن يعتبر خيارا".

والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص الرومية طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون، في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة.

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها، وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية بعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.

وتدعو تركيا قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

وتشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.