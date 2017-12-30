اليونان تمنح حق اللجوء لطيار تركي شارك في محاولة الانقلاب

قبلت السلطات اليونانية، اليوم السبت، طلب لجوء انقلابي تركي من بين 8 فرّوا إلى أثينا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تقف خلفها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية منتصف يوليو/تموز 2016.

وقبلت لجنة اللجوء المستقلة اليونانية، طلب اللجوء السياسي للانقلابي "سليمان أوزقينقجي"، بحسب وكالة الأنباء الحكومية اليونانية (ANA-MPA).

وأوضحت الوكالة، أن "اللجنة قبلت طلب اللجوء وفق لوائح منظمة العفو الدولية، والمجلس الأوروبي، والقوانين الدولية ذات الصلة".

وزعمت اللجنة أن "أوضاع حقوق الإنسان في تركيا عقب المحاولة الانقلابية غير مقبولة وأنه في حال تسليم (أوزقينقجي) فلن يحاكم بشكل عادل".

وأشارت إلى أن الانقلابي أُطلق سراحه في وقت سابق، وهو مساعد الطيّار الذي قاد مروحية عسكرية تركية، وفرّ مع زملائه إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

ولفتت الوكالة، إلى أن الانقلابيين السبعة الآخرين ينتظرون قرار لجنة اللجوء المستقلة.

وبحسب وسائل إعلام يونانية، فإن حكومة البلاد تستعد للاعتراض على قبول طلب لجوء الانقلابي، لدى محكمة الاستئناف.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفرّ الجنود الثمانية إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.

وسبق للسلطات اليونانية، أن رفضت تسليم انقلابيين طالبت تركيا بتسليمهم.