مسلح يحتجز 11 رهينة في مكتب للبريد شرقي أوكرانيا

احتجز مسلح، اليوم السبت، 11 رهينة بينهم طفلان، في مكتب "أوكربوشتا" للبريد (حكومي) بالقرب من محطة "كييفسكا" للمترو بمدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن رئيس شرطة "خاركيف" أوليه بيخ قوله إن المسلح احتجز 9 بالغين وطفلين داخل مكتب البريد، ونحاول حالياً التواصل معه للتعرف على مطالبه".

وأضاف المسؤول الأمني أن "القوات الأمنية هرعت إلى شارع شيفتشينكو حيث يحتجز المسلح الرهائن".

ولفت أنه "تم إغلاق حركة المرور بالقرب من مكان الحادث"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تفصح السلطات حتى الساعة (15:00 ت.غ) عن أية معلومات حول مطالب المسلح وهويته.