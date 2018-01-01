أزمة إقليم كتالونيا تكلف إسبانيا مليار يورو

قال وزير الخارجية الإسباني "لويس دي جيندوس"، إن تكلفة الأزمة الكتالونية التي برزت من خلال الاستفتاء غير القانوني الذي أجراه الإقليم للاستقلال عن إسبانيا، بلغت مليار يورو.

وأوضح في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية العامة، أن معدل النمو في إقليم كتالونيا (شمال شرق) الذي يساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي الإسباني، انخفض مع الأزمة من 0.9 في المئة إلى 0.4 %.



وأشار جيندوس أن إقليم كتالونيا كان في السابق يحقق نسبة نمو تفوق النسبة العامة لإسبانيا، "إلا أن نسبة النمو انخفضت بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع" من عام 2017، دون مزيد من التفاصيل.



واضطرت الحكومة الإسبانية على خلفية الأزمة في كتالونيا إلى خفض توقعات نسبة نمو اقتصاد البلاد لعام 2018، من 2.6 في المئة إلى 2.3 في المئة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية.



واندلعت أزمة بين حكومتي مدريد وكتالونيا، في أعقاب تنظيم استفتاء في الإقليم، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للانفصال عن إسبانيا، وهو ما حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية.



وفي السابع والعشرين من الشهر ذاته، أعلن برلمان كتالونيا، وبشكل أحادي، الانفصال بشكل نهائي عن الحكومة الإسبانية المركزية، وهو ما قوبل سريعا بقرار مدريد إقالة حكومة الإقليم، في خطوة مضادة لإعلان الانفصال من جانب واحد.



ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمرت المحكمة العليا الإسبانية، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، بتهم "التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة"،



وأصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق الرئيس السابق للإقليم كارليس بيغديمونت، الذي غادر كتالونيا إلى بلجيكا.



كما أصدر أوامر مماثلة بحق أربعة أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة يرافقون بيغديمونت في بروكسل، وسلموا أنفسهم للشرطة البلجيكية، وهناك قضت محكمة مؤخراً، بالإفراج المشروط عنهم.