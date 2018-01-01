"هل هذا إرهابي" نكتة الأمير فيليب السمجة في رأس السنة

وقع الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، ملكة إنكلترا، في زلة لسان بعد تعليقه على أحد الأشخاص بقوله "هل هذا إرهابي؟".

كان زوج الملكة البالغ من العمر 96 عاماً يحضر قداساً في كنيسة بالقرب من منزل العائلة الملكية بمناسبة رأس السنة الميلادية، عندما قام بالتعليق على أحد الحضور.

وقد أشار الأمير فيليب إلى رجل طويل القامة وذي لحية ثم علق عليه لأحد حراسه، وفق ما قال شاهد لم يذكر اسمه، لصحيفة الديلي ميل.

وقالت الصحيفة إن الرجل كان يحضر القداس أيضا برفقة زوجته وابنه. وفق شهود. وكان الأمير فيليب يسلم على الحضور ويتمنى لهم سنة سعيدة عندما لاحظ وجود الرجل الملتحي فالتفت إلى حراسه مشيراً إليه وقال ضاحكاً: "هل هذا إرهابي؟".

وقالت صحيفة ذي صن إن الأمير كان يحاول التنكيت لكنه تكلم بصوت مرتفع وكان يعلم أن الرجل سيسمعه. وقد ضحك الرجل الملتحي مقهقهاً لدى سماعه تعليق الأمير.