النرويج تعلق صادرات السلاح للإمارات لقلقها من استخدامها في اليمن

علقت النرويج، الأربعاء، صادرات السلاح للإمارات خوفا من استخدامها في الصراع اليمني.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سورييد، عبر بيان، إن هذه "الخطوة بمثابة إجراء وقائي صارم".

وأوضحت أنه لا يوجد دليل، حاليا، على أن الذخيرة النرويجية تستخدم في اليمن، لكن هناك قلقا متزايدا يتعلق بتدخل الإمارات العسكري في اليمن.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربي الذي تشكل عام 2015، بقيادة السعودية، لقتال جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، التي تسيطر على مساحات كبيرة من اليمن، وبينها العاصمة صنعاء.

وأودت الحرب بين الطرفين بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت ما يربو على ثلاثة ملايين آخرين، حسب أرقام أممية.