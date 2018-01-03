سرقة مجوهرات ثمينة لـمجموعة آل ثاني في معرض بالبندقية

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء، أن مجوهرات ثمينة تابعة لـ "مجموعة آل ثاني" القطرية، سرقت صباح اليوم من معرض في مدينة البندقية (شمال شرق).

ونقل التلفزيون الإيطالي عن رئيس شرطة البندقية، فيتو غالياردي، قوله، إن قطعاً ثمينة من معرض "كنوز المغول ومهراجا"، الذي يقام في قصر دوكالي التاريخي بالبندقية، قد سرقت في العاشرة (بالتوقيت المحلي) من صباح الأربعاء.

وأشار غالياردي أنه "تم فتح تحقيق موسع حول الواقعة التي تعد سابقة من حيث طريقة التنفيذ"، دون أن يحدد كمية المسروقات أو قيمتها.

وتابع القول "تم استدعاء خبراء تقنيون من الشرطة في روما لتسليط الضوء على ملابسات السرقة".

ولفت إلى "ضرورة الكشف عن نقاط ضعف الإجراءات الأمنية التي اتخذت لحماية المعروضات، علماً أنه تم تفعيل جهاز الإنذار لكن وجود اللصوص بين الجمهور حال دون تحديدهم".

وافتتح المعرض في التاسع من سبتمبر/أيلول 2017، وكان اليوم هو الأخير، حيث يضم 270 قطعة نفيسة من الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية الفريدة التي تعود إلى الفترة بين القرنين السادس عشر إلى القرن العشرين، من مجموعة الشيخ حمد آل ثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا المعرض في إيطاليا، حيث كان قد جال في السنوات الماضية في عدد من عواصم العالم لا سيما نيويورك ولندن والكويت.