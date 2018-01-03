مصلحة الضرائب الفرنسية تنفي بشدة ملاحقتها للمواطنين اليهود بشكل خاص

كشفت صحيفة "غلوب" الإسرائيلية أن سلطات الضرائب الفرنسية قد شكلت "إدارة سرية" لملاحقة الفرنسيين اليهود المتهربين من دفع الضرائب. وهو ما نفته وزارة المالية الفرنسية نفياً قاطعاً.

المقال الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية قال إن "الإدارة السرية" يعمل فيها حوالي 20 شخصاً يتكلمون جميعاً العبرية ومهمتهم ملاحقة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الفرنسيين اليهود، سواء من يفكر في الهجرة لإسرائيل أو لا.

وتقول الصحيفة إن ما دفع وزارة المالية الفرنسية إلى القيام بذلك هو "فتح عدد من القضايا الدولية ضد فرنسيين متهمين بالتهرب الضريبي على مستوى مرتفع وبتبييض أموال في إسرائيل عن طريق شراء عقارات".

ودائماً حسب الصحيفة، فإن مهمة هذه الإدارة مقاطعة المعلومات التي لديها مع المعلومات الموجودة في المصلحة العقارية في إسرائيل لتتبع إن كان ثمة عمليات احتيال ضريبي محتملة.

وفي تعليقه على الخبر، قال رئيس اتحاد يهود فرنسا وأصدقاء إسرائيل، ريشار أبيتبول: "إن كان الأمر صحيحاً، فهي قضية خطيرة جداً"، وأضاف: "أن تتحقق وزارة المالية من دافعي الضرائب اليهود مثلهم مثل غيرهم، فهذا أمر عادي. لكن أن تنشئ خلية خاصة لذلك فهو أمر خطير جداً".

وصرح موظف رفيع في وزارة المالية الفرنسية رفض الكشف عن اسمه قال: "لم أسمع بوجود هكذا خلية أبداً. ربما كان لدينا ملفات لمواطنين يهود أكثر من غيرهم لكن لذلك سبب تاريخي؛ فقد قرر الكثير من اليهود في سنوات الأربعينيات وضع أموالهم في سويسرا لحمايتها من النازية. وهم الآن يعودون لوضعها في فرنسا". وكشف قائلا: "من ناحية أخرى، نعم. لدينا علاقات ضريبية سيئة جداً مع إسرائيل".