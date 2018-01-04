فوضى كبيرة في أوروبا أحدثتها العاصفة "إليانور" مصحوبة بفياضانات ورياح عاتية

تتسبب العاصفة "اليانور" التي تضرب منذ ايام مساحات واسعة في أوروبا، بدمار كبير وسقوط قتلى وتوقف حركة النقل في بعض المناطق وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وقتل شخصان على ساحل منطقة الباسك الإسبانية (شمال) بعد أن جرفت الأمواج زوجين، على ما أفاد مسؤولون، في حين توجهت فرق الطوارئ لإنقاذ شخص ثالث حاول مساعدتهم على النجاة.

وفي فرنسا، قتل متزلج يبلغ 21 عاماً جراء سقوط شجرة في موريللون في جبال الألب الفرنسية، حيث أجبرت ظروف الطقس الخطيرة الكثير من المنتجعات على إغلاق أبوابها.

وقال مايكل برنييه المتحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن أكثر من 12 شخصاً، من بينهم أربعة في حالة خطرة أصيبوا في أنحاء فرنسا جراء العاصفة التي يعدها خبراء الأرصاد الجوية الأعنف في ثماني سنوات.

وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط، سجلت هبات من الرياح تزيد سرعتها على 140 كيلومترا في الساعة، ما ساعد في تأجيج النيران في حرائق الغابات التي سببها سقوط خطوط الكهرباء. وجرح ثلاثة أشخاص في هذه الاضطرابات الجوية في الجزيرة.

وفي لينك بوسط سويسرا، جرح ثمانية أشخاص حين أدت الرياح العاتية إلى انقلاب عربة قطار، فيما أصيب شخص جراء سقوط شجرة في قرية هيش في جنوب هولندا.

وأجبرت الرياح العاتية السلطات على إغلاق المطارات في ستراسبورغ وبازل-مولوز على الحدود بين فرنسا وألمانيا وسويسرا قبل أن يعاد فتحهما لفترة قصيرة بعد ذلك.

وفي مطار شارل ديغول في باريس، تأخرت 60 بالمئة من الرحلات المغادرة صباح الأربعاء وثلث الرحلات القادمة فيما تم تغيير مسارات عدة رحلات أخرى قبل أن تتراجع شدة الرياح قليلاً.

وبقي نحو 225 ألف منزل في أنحاء فرنسا دون كهرباء وسط توقعات بحدوث فيضانات "كثيفة" على سواحل الأطلسي.

وأغلق برج إيفل الذي يستقبل عادة ستة ملايين زائر كل عام أمام الزوار صباح الخميس بسبب العاصفة قبل أن يفتح لاحقاً.

ووصلت العاصفة "اليانور" إلى القارة الأوروبية بعدما ضربت إنكلترا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فيما تم إغلاق أحد أكبر السدود المتحركة في العالم "ثايمز باريير" لحماية لندن من الفيضانات.

وضربت رياح عاتية تبلغ سرعتها 160 كلم/الساعة ويستمورلاند في شمال غرب بريطانيا حيث تسبب انقلاب مركبات وشجر في إغلاق طرق سريعة رئيسية.

وفي ايرلندا، قالت شركة الكهرباء إن الخدمة اعيدت إلى 123 الف مشترك، فيما لا تزال الكهرباء مقطوعة عن 27 ألف آخرين.

وفاضت الشوارع في غالواي على الساحل الغربي بالمياه بعد أن تجاوزت الأمواج العالية الحواجز البحرية، ما استدعى نشر نحو 25 جندياً لتعزيز جهود مكافحة الفيضانات.

ورفعت درجة التأهب في بلجيكا واجزاء من اسبانيا إلى المستوى "البرتقالي" وهو الثالث من أربعة ودعا المسؤولون السكان إلى توخى الحذر.

وفي هولندا، ألغيت 252 من نحو 1200 رحلة في مطار سخيبول في أمستردام فيما أغلقت طرقات رئيسية وخطوط قطارات.

واضطربت حركة النقل الجوي في مطاري فرانكفورت وزوريخ بينما دعا المسؤولون السويسريون إلى تجنب السير في الغابات.

وأعلنت محطة "آر تي اس" التلفزيونية أن الكهرباء قطعت عن نحو 14 ألف منزل في عدة مناطق سويسرية.

و"اليانور" هي رابع عاصفة كبيرة تضرب أوروبا منذ كانون الأول/ ديسمبر.