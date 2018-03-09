محتجون يقتحمون السفارة الإيرانية في لندن احتجاجاً على اعتقال رجل دين شيعي

اقتحم محتجون مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، احتجاجا على اعتقال الزعيم الديني الشيعي، حسين الشيرازي.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات الإيرانية الشيرازي؛ بسبب محاضرة دينية تقول إنه هاجم فيها ولاية الفقيه، حيث تحدث عن الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (حكومية)، أن المهاجمين دخلوا مبنى السفارة، ورفعوا علمهم على شرفة المبنى، دون أي رد فعل من جانب شرطة لندن.

وأضافت الوكالة، أن الاعتداء انتهى بتوقيف المعتدين (لم تحدد عددهم)، وأن وزارة الخارجية الإيرانية أعربت عن إدانتها لهذا الهجوم.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء (مقربة من الحكومة)، بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، عباس عراقجي، أبلغ السفير البريطاني لدى طهران، استنكار بلاده الشديد للاعتداء على السفارة.

و"الشيرازية"؛ طائفة شيعية اثنا عشرية تنسب إلى رجل من آل الشيرازي الفارسي، ويعرف عنه توريث مرجعيته لأبنائه، بدلا من المتعارف عليه عند الشيعة الاثني عشرية، من شروط معينة لنيل درجة المرجعية، ليس من بينها التوريث.

وللطائفة الشيرازية أتباع في دول عديدة، منها إيران والعراق ولبنان وسوريا وباكستان وأفغانستان، لكنها تعارض نظام الحكم القائم على ولاية الفقيه في طهران.