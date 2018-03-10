إعلام "بي كا كا" الإرهابي يتفاخر بالهجوم على مسجد في ألمانيا

نشر موقع إلكتروني مقرب من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، السبت، مشاهد لاعتداء نفذه عناصر من التنظيم على مسجد بمدينة "لاوفن"، جنوب غربي ألمانيا.

ونشر موقع "Roja Civan" (روجا جوان)، المقرب من التنظيم الإرهابي، مشاهد لاعتداء استهدف، الجمعة، مسجدًا يتبع تجمع "رؤية الأمة الإسلامية" (غير حكومي).

ويظهر في الفيديو 4 أشخاص من "بي كا كا" يهاجمون بوابة المسجد ونوافذه بالحجارة وزجاجات حارقة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ونشر الموقع، رسالة تهديد جاء فيها: "ستزداد مقاومتنا مع كل يوم يستمر فيه الهجوم على عفرين".

يشار إلى أن ألمانيا شهدت العام الماضي أكثر من ألف اعتداء، مسجّل، استهدف المسلمين ومؤسساتهم ومنظماتهم.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي بالتنسيق مع "الجيش السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.