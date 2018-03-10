الشرطة اليونانية توقف صحافيين ألمانيين قرب الحدود التركية

أعلنت الشرطة اليونانية توقيف صحافيين ألمانيين عند الحدود التركية الجمعة بعد دخولهما على ما يبدو منطقة محظورة.

وتابعت الشرطة أن الصحافيين وهما رجل في الـ31 وامراة في الـ33 يعملان لقناة "ايه ار دي" التلفزيونية وقالا انهما يعدان لتحقيق حول طريق يسلكه المهاجرون ويمر في المنطقة.

وتم اقتياد الصحافيين إلى مركز للشرطة على أن يمثلا أمام مدع عام السبت.

وشكل نهر إفروس على الحدود بين اليونان وتركيا على مدى سنوات نقطة عبور لمهاجرين ولاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا، لكن كثيرين يلقون حتفهم خلال المحاولة غرقاً او نتيجة البرد.

الأسبوع الماضي، أوقفت القوات التركية جنديين يونانيين في المنطقة نفسها وقالا خلال محاكمتهما انهما ضلا طريقهما بسبب سوء الاحوال الجوية ودخلا الاراضي التركية عن طريق الخطأ، فيما وجه القضاء التركي لهما تهمة محاولة التجسس العسكري.