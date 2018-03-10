رئيس المفوضية الأوروبية: لا حديث بالإنكليزية بعد اليوم

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس الجمعة أنه سيتوقف عن إلقاء خطب بالإنكليزية لأنها لغة أصبحت أقل أهمية في أعقاب تصويت الناخبين البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وينحدر جون كلود يونكر من لوكسمبورغ، و يتحدث عدة لغات أوروبية بطلاقة، وكان يستخدم اللغة الإنكليزية كلغة مخاطبة في المحافل الدولية، و أراد يونكر من خلال هذه الإشارة أن يعبر عن امتعاضه من البريكست، وقال إن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد هو "مأساة".

وتحدث في مؤتمر فلورنسا بإيطاليا باللغة الفرنسية في خطاب أمام المعهد الجامعي الأوروبي بفلورنسا، قبل أن يشير إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية بصورة مقتضبة.

ويأتي المؤتمر بشأن وضع الاتحاد الأوروبي في وقت يشهد توترات بين بروكسل ولندن قبل بدء المفاوضات الرسمية لانسحاب بريطانيا من التكتل المؤلف من 28 دولة.