ألمانيا.. 3 اعتداءات على مسجدين وجمعية خلال 48 ساعة

شن مجهولون في ألمانيا، اليوم الأحد، 3 هجمات بمواد حارقة على مسجدين ومبنى تابع لجمعية الصداقة التركية-الألمانية، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وصباح اليوم، هاجم مجهولون مسجد "قوجه سنان" في شارع كولفاين شتراسا، في برلين، بمواد حارقة.

وأدى الهجوم، حسب شهود عيان، إلى اشتعال النيران فيه مدة ساعة، قبل أن تنجح عناصر الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

ووفق بيان نشرته شرطة برلين على صفحتها بموقع "تويتر"، فإن "الحريق أدى إلى حتراق القاعة الرئيسية في المسجد".

وأضافت: "وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، فإننا نفترض أن هذا الهجوم جريمة جنائية بدوافع سياسية".

وقالت الشرطة إن المسجد في ألمانيا "ديتيب"، دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، عن مسؤولين عن المسجد (لم تسمّهم) أن "أي هجوم ضد مكان عباده، أيا كان السبب، لا يمكن قبوله".

وتابع المسؤولون أن "معظم قاعات المسجد لم تعد صالحة للاستخدام جراء الحريق".

وفي حادثة ثانية، ألقى مجهولون زجاجات تحوي مواد حارقة على واجهة جمعية الصداقة الألمانية التركية في مدينة مشيده، بولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد.

ولم تصدر الشرطة حتى الساعة 15:30 (ت.غ) أية بيانات عن الأضرار التي تسبب فيها الهجوم، أو دوافعه.

وجاء هذان الهجومان، بعد ثالثٍ بمواد حارقة على مسجد بمدينة لاوفن في ولاية بادن فورتمبرغ، جنوبي ألمانيا، أمس الأول الجمعة، ما أدى إلى اشتعال حريق فيه.

وتسبب الحريق بخسائر مادية تقدر قيمتها بـ٥ آلاف يورو، قبل أن ينجح إمام المسجد في إخماد النيران، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتبحث الشرطة في الولاية بادن فورتمبرغ، عن 5 أشخاص يشتبه في تنفيذهم الهجوم، وتتهمهم بإشعال حريق متعمد والشروع في القتل.

وقال الادعاء العام في الولاية، في بيان أمس السبت، إنهم يتعاملون مع الحريق، "كهجوم دوافعه عنصرية معادية للإسلام".

ولم تسفر الهجمات الثلاث عن أي اصابات بشرية.

وحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، وقع 950 هجوما على منشآت إسلامية ومسلمين، في جميع أنحاء البلاد، خلال 2017.