ألمانيا.. مسؤول يؤكد أن الهجوم الذي استهدف مسجد "قوجه سنان" إرهابي

اعتبر أندرياس غرمرشاوزن، مفوض شؤون الاندماج بحكومة العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف مسجدا بالمدينة، "إرهابي".

وصباح أمس الأحد، هاجم مجهولون مسجد "قوجه سنان"، التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، بمواد حارقة.

ونقلت صحيفة "برلينر تسايتونغ" المحلية الخاصة، عن غرمرشاوزن قوله، في تصريحات إعلامية، إن "من يضرم النار في دور عبادة يهدف فقط إلى نشر الخوف والترهيب والترويع".

وأضاف غرمرشاوزن: "ليس مهمّا هنا الخلفية السياسية للهجوم. هذا إرهاب".

وتابع: "يجب أن تتصدى ألمانيا لمثل هذه الأعمال الإرهابية"، لافتا إلى أنه "جرى في يوم ما هنا، إضرام النار في معابد يهودية، ما استدعى، منذ ذلك الوقت، توفير حراسة مشددة لهذه المعابد".

ووفق المصدر نفسه، فإنه "لم تتضح حتى الآن هوية من قاموا بالهجوم على مسجد برلين"، مرجحا وجود علاقة بين الهجوم على المسجد في برلين، وبين عملية القوات التركية في عفرين بسوريا" دون تفاصيل إضافية.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في المنطقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وتوقع غرمرشاوزن أن "تتخذ الشرطة والهيئات القضائية الألمانية، بغض النظر عن هوية المنفذ، اجراءات مكثفة لمواجهة هذا الإرهاب".

وأدى الهجوم الذي استهدف المسجد، أمس، إلى اشتعال النيران فيه لمدة ساعة، ما أسفر عن تدمير قاعته الرئيسية، وفق شرطة برلين.

ويأتي الحادث بعد يوم من هجوم مماثل استهدف مسجدا بولاية بادن فورتمبرغ (جنوب)، خلّف خسائر مادية تقدر بـ5 آلاف يورو.