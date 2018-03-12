أنصار بي كا كا الإرهابية يعرقلون انطلاق القطارات في عدد من المدن الإنكليزية

أقدم أنصار تنظيم بي كا كا الإرهابي وذراعه السورية ب ي د على تعطيل حركة القطارات في عدة مدن بريطانية وذلك بتجمعهم في محطتين للقطار مما أدى إلى إخلال بمواعيد انطلاق الرحلات.

فقد نظم أنصار التنظيم الإرهابي مظاهرة داعمة للعناصر الإرهابية داخل المحطات في مدينتي لندن ومانشستر البريطانيتين، رددوا خلالها هتافات ضدّ تركيا ورفعوا صور زعيمهم عبد الله أوجلان.

واستمرت المظاهرة التي جرت أمس الأحد في محطة كينغز كروس في لندن، وبيكاديللي في مانشستر، لعدة ساعات، حتى اضطرت الشرطة البريطانية إلى التدخل والاشتباك معهم بسبب عرقلتهم وصول المواطنين إلى أعمالهم.

وتعليقاً على المظاهرتين، قال ضابط الشرطة، مارك كليلاند، إنّ منظمي التظاهرة سيخضعون للمراقبة الشديدة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم التي قد تؤدي لاعتقالهم ومحاكمتهم".

هذا، وبالرغم من إدراج بريطانيا لتنظيم ب كا كا على لائحة الإرهاب، لكنها لا تدرج ذراعيه السوريتين ب ي د وي ب ك الإرهابيتين على اللائحة.

والعام الماضي، حثت جمعية هنري جاكسون الحكومة البريطانية على تصنيف ب ي د/ي ب ك منظمتين إرهابيتين وإضافتهما إلى اللائحة.

وفي ألمانيا، أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح الأحد في مطار دوسلدورف خلال صدامات بين متظاهرين مؤيدين لتنظيم بي كا كا الإرهابي والشرطة، على ما أعلنت السلطات الألمانية.

وقد فرقت الشرطة بواسطة الغاز المسيل للدموع تظاهرة لناشطين مؤيدين لبي كا كا الإرهابي كانوا يحتجون على عملية غصن الزيتون التي ينفذها الجيش التركي والجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا، ضد التنظيمات الإرهابية منذ 20 كانون الثاني/يناير.