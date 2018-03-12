ماي ترجح مسؤولية روسيا عن اغتيال جاسوسها السابق والخارجية الروسية تندد

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين أنه "من المرجح جدا" أن تكون موسكو وراء تسميم عميل مزدوج روسي سابق، داعية الكرملين الى توضيح برنامجها لغازات الأعصاب.

وأضافت أمام مجلس العموم "من المرجح جدا أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على سيرغي و(ابنته) يوليا سكيربال"، موضحة أن غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم هو من النوع الذي تطوره روسيا.

وأضافت "إما أن يكون هذا عملا مباشرا من قبل الدولة الروسية ضد بلدنا، أو أن الحكومة الروسية فقدت السيطرة على غاز الأعصاب هذا الذي يمكن أن يحدث أضرارا كارثية وسمحت بأن يصل إلى أيدي آخرين".

ولم تعلن ماي إجراءات عقابية ضد موسكو، وأمهلت الكرملين حتى نهاية الثلاثاء للكشف لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن تفاصيل تطويرها لبرنامج غاز الأعصاب "نوفيتشوك".

والمنظمة مسؤولة عن تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997 وتشمل 192 بلداً.

وتعرف خبراء في قاعدة عسكرية بريطانية على غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم الذي وقع في الرابع من آذار/مارس في مدينة سالزبيري جنوب غرب بريطانيا، بينما قالت ماي أن روسيا لها سجل في "الاغتيالات التي ترعاها الدولة".

وتابعت ماي "محاولة القتل هذه باستخدام غاز أعصاب عسكري في مدينة بريطانية ليس مجرد جريمة ضد سكيربال، إنها عمل عشوائي طائش ضد المملكة المتحدة حيث عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".

وأضافت "لن نتساهل مع مثل هذه المحاولة الوقحة للقضاء على المدنيين الأبرياء على أراضينا".

وردا على تصريحات ماي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، حول الجاسوس الروسي السابق، الذي تعرض للاعتداء داخل الأراضي البريطانية، هي حملة سياسية قائمة على التحريض.