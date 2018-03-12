من هم المرشحون السبعة المنافسون لبوتين في الانتخابات الرئاسية؟

ينافس سبعة مرشحين فلاديمير بوتين خلال انتخابات 18 آذار/مارس الرئاسية في روسيا في غياب المعارض الرئيسي اليكسي نافالني الذي رُفض ترشيحه.

أليكسي نافالني، الغائب الأكبر

عُرف رجل القانون بتحقيقاته حول فساد النخب والتي كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث مفاجأة بتمكنه من تنظيم تظاهرات حاشدة ضد السلطات السنة الماضية.

رسخ أليكسي نافالني البالغ 41 عاما والذي يتمتع بجاذبية مكانته بصفته المعارض الأول للكرملين والوحيد القادر على تحريك عشرات الالاف، لكن الانتخابات لن تكشف عن شعبيته الحقيقية على مستوى روسيا بعد ان رفضت اللجنة الانتخابية ترشيحه بسبب ادانته امام القضاء في قضية يؤكد انها مفبركة.

دعا نافالني الى مقاطعة الانتخابات ووعد بتنظيم تحركات احتجاجية وحتى ارسال مراقبين لرصد اي اعمال تزوير في مراكز الاقتراع.

بافل غرودينين، الشيوعي المليونير

بث ترشيح بافل غرودينين المفاجئ في عمر 57 عاماً روح الشباب في الحزب الشيوعي الذي كان يمثله منذ انهيار الاتحاد السوفييتي غينادي زيوغانوف. يدير غرودينين مزرعة "سوفخوز لينين" للفاكهة التي تدر ملايين الدولارات وهو أكثر منافسي بوتين شعبية، علماً أنه لم يحصل سوى على 7%من نوايا التصويت.

ينتقد غرودينين بعض سياسات الحكومة ويمجد ستالين، ولكنه لا يتهجم بتاتا على بوتين الذي أيده في الماضي. وقد انتقد "ضغوطات مستمرة" تمارسها السلطات عليه في حين أدى الاهتمام الذي حظي به ترشيحه الى ظهور موجة من المقالات المعارضة له في الصحافة المقربة من الكرملين.

فلاديمير جيرونوفسكي، المشاكس الشعبوي

يعد فلاديمير جيرينوفسكي البالغ من العمر 71 عاما المرشح التقليدي للحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي اليميني المتطرف، وهو مرشح شبه دائم للانتخابات الرئاسية ومعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، وهو معاد للأميركيين والليبراليين والشيوعيين.

ولا يعد جيرينوفسكي معارضاً حقيقياً للكرملين، في حين يوصف في الأوساط السياسية بأنه "مهرج". ورغم تهميشه في السنوات الماضية لم يتخل عن تصريحاته النارية، ويحظى بنسبة 5,7% من نوايا التصويت.

كسينيا سوبتشاك، المعارضة للجميع

تخوض الصحافية التلفزيونية القريبة من المعارضة الليبرالية ونجمة تلفزيون الواقع كسينيا سوبتشاك البالغة من العمر 36 عاما الانتخابات تحت شعار "ضد الجميع".

وتحدث البعض عن أنها مجرد مرشحة متخفية للكرملين بهدف نسيان غياب اليكسي نافالني مشيرين الى صلات بين سوبتشاك والرئيس الروسي الذي عمل مع والدها اناتولي في بلدية سانت بطرسبرغ في تسعينيات القرن الماضي.

تعطيها نوايا التصويت 1% غير ان ترشيحها بث الحيوية في الانتخابات محسومة النتائج، وأثار انتقادات حادة لم يعرف لها مثيل ضد الكرملين في وسائل الاعلام الاتحادية.

غريغوري لافلينسكي، الليبرالي المحنك

غريغوري لافلينسكي وعمره 65 عاماً هو من رجال السياسة الليبراليين القلائل الذين يحظون بوزن في روسيا. أسس حزب لابلوكو بعد قليل من انهيار الاتحاد السوفييتي.

ورغم انه يمثل صوتاً معارضاً لفلاديمير بوتين، يُنظر الى ترشيحه الثالث للرئاسة بتشكيك ولا تتجاوز نوايا التصويت المؤيدة له 1%.

بوريس تيتوف، رجل الاعمال

يمثل تيتوف البالغ من العمر 57 عاما شركات الأعمال الروسية وهو مع علمه بضآلة حظه، يقول انه ترشح من اجل إقناع بوتين بتغيير الاقتصاد. تعطيه الاستطلاعات 0,4% من نوايا التصويت وهو يؤيد اتخاذ تدابير للنهوض بالاقتصاد وتطبيع العلاقات مع الغرب.

سيرغي بابورين، القومي المتكتم

يتزعم سيرغي بابورين اتحاد الشعب الروسي القومي وهو في سن 59 عاما ولا يعرفه الجمهور، إذ نادراً ما يظهر في وسائل الإعلام.

كان رئيسا سابقا لمجلس النواب "الدوما"، ويؤكد انه يناضل منذ أكثر من 20 سنة ضد توجهات السلطات "الليبرالية الجديدة".

مكسيم سورايكين، الشيوعي المنشق

قلة هم من سمعوا عن مكسيم سورايكين البالغ من العمر 39 عاما قبل ترشحه. فهذا العضو السابق في الحزب الشيوعي انشق وأسس في سنة 2012 حزب "شيوعيي روسيا"، وتأثيره السياسي ضئيل.