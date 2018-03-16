ألمانيا.. انتقادات برلمانية واستياء من تصريح وزير الداخلية بشأن الإسلام

انتقد سياسيون معارضون في ألمانيا، اليوم الجمعة، وزير الداخلية الجديد، هورست زيهوفر، على خلفية تصريحاته التي قال فيها إن "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا".

وقالت السياسية البارزة بحزب اليسار ونائبة رئيس البرلمان، بيترا باو، إن "معتنقي الدين الإسلامي يمثلون جميعاً جزءاً من ألمانيا". وتابعت: "المسلمون الذين يعيشون هنا يعتنقون الإسلام، ومن ثم فهم جزء من ألمانيا"، مؤكدة أن "دينهم ينتمي لألمانيا بالتأكيد".

واعتبرت المسؤولة البرلمانية أن تصريحات وزير الداخلية عن الإسلام بعد تنصيبه "تصرف غير مسؤول"، حسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" المحلية الخاصة.

وأضافت: "وظيفة وزير الداخلية تتمثل في توفير الأمن لكل الناس الذين يعيشون هنا".

أما السياسي البارز بحزب الخضر (يسار)، يورغن تريتن، فقال إن "وزير الداخلية يرى أن أول مهامه هي تقسيم المجتمع، يجب أن لا يكون في هذا الموقع".

وتابع: "هناك الكثير من المسلمين في ألمانيا، وبالطبع دينهم ينتمي لألمانيا"، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط)، كريستيان ليندر: "على وزير الداخلية توفير مجهوده للمشكلات التي تواجهها البلاد".

وفي حديث مع صحيفة "راينشه بوست" الخاصة، أضاف: "لا أحد يطالب هنا بتبني التقاليد الإسلامية، كما أن المسيحية ليست دين الدولة".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية الألماني الجديد، زيهوفر، المنحدر من الاتحاد المسيحي (يمين وسط) إن "الإسلام لا ينتمي إلى بلادنا، وألمانيا تشكّلت عبر الديانة المسيحية".

وتأتي تصريحات زيهوفر لصحيفة "بيلد" اليمينية، بعد أسبوع شهد هجمات نفذها مجهولون بمواد حارقة على مسجدين، ومركزين ثقافيين إسلاميين في برلين وولاية شمال الراين-ويستفاليا (غرب)، وولاية بادن فورتمبرغ (جنوب).

وحسب بيانات الداخلية الألمانية، وقع 950 هجوماً على منشآت إسلامية ومسلمين في جميع أنحاء البلاد، عام 2017.

ويبلغ عدد المسلمين في ألمانيا 4.7 مليون شخص، وفق تقديرات غير رسمية.