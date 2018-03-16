أنصار "بي كا كا/ب ي د" يحتلون مبنى القنصلية الألمانية في جزيرة يونانية

احتلّ أنصار منظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية، اليوم الجمعة، مبنى القنصلية الألمانية في جزيرة "غيريت" اليونانية.

وعلق أنصار المنظمة الإرهابية، قطعة قماش مكتوب عليها عبارة تدعو لـ"التضامن" مع عفرين السورية، على مبنى القنصلية بمدينة "كاندية".

كما قام أنصار المنظمة بإنزال العلم الألماني من أعلى مبنى القنصلية الذي ألحقوا فيه أضرارا مادية.

ولم يكن القنصل الألماني في القنصلية حين دهمها أنصار المنظمة، الذين احتجوا على عملية "غصن الزيتون" التي تجريها القوات التركية و"الجيش السوري الحر" ضد إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا-داعش" في عفرين، شمالي سوريا.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.