دعوة فرنسية ألمانية لإصلاح الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الفرنسي إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي وتبني خارطة طريق "واضحة وطموحة" بحلول حزيران/يونيو المقبل، تدعمه في ذلك المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل.

ففي مؤتمر صحافي أعقب جولة مباحثات بين الزعيمين في باريس أمس الجمعة، أيدت ميركل الموعد الذي حدده ماكرون قائلة "علينا التوصل لنتائج بحلول حزيران/يونيو".

ودعا ماكرون لنهج إصلاح رئيسي لتجديد الاتحاد الأوروبي بشكل يتضمن ميزانية ووزير مالية لمنطقة اليورو، لكن بعض القادة الأوروبيين عبروا عن تحفظاتهم.

ويعول الرئيس الفرنسي الشاب على دعم ميركل، زعيمة أكبر اقتصاد في أوروبا، وإن كانت قرابة ستة اشهر من المأزق السياسي في ألمانيا حيث كافحت ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي قد أجبرت ماكرون على تجميد خططه.



وقالت ميركل في باريس إن العلاقات الفرنسية الألمانية تبقى رئيسية لمستقبل أوروبا، في أول زيارة خارجية لها بعد أن بدأت رسميا ولايتها الرابعة الأربعاء. وأكدت "لا يكون لدينا دوما نفس الآراء في بادئ الأمر، لكن فرنسا وألمانيا حققتا الكثير معا في الماضي".

وأضافت "انا مصممة للوصول لذلك وأعتقد انه يمكننا فعل ذلك. أنه اكثر ضرورة من قبل ان تكون أوروبا موحدة في وضع جيوسياسي تتعرض فيه التعددية لضغوط".

من جهته، قال ماكرون أيضا إنه امر رئيسي للاتحاد الأوروبي ايجاد طريق موحد للمضي قدما في حين يواجه مجموعة تحديات من بينها بريكست، والهجرة وصعود الشعبوية الذي انعكس بشكل واضح في نتائج الانتخابات الإيطالية الأخيرة.

وقال ماكرون "هذه مهمتنا بحلول حزيران/يونيو، بخصوص منطقة اليورو وسياسة الهجرة والدفاع والتجارة والابحاث والتعليم والمجالات الكبيرة التي كان بوسعنا تحديدها... سنقدم خارطة طريق واضحة وطموحة بحلول حزيران/يونيو".

وكرر الرئيس الفرنسي دعمه لبريطانيا بعد محاولة اغتيال جاسوسي روسي مزدوج سابق. وقال للصحافيين "ندين هذا التدخل الروسي وكل شيء يقودنا للاعتقاد إنها بالفعل روسيا" التي تقف وراء الهجوم بغاز الأعصاب.

وأيدت ميركل ذلك بقولها إن "خيوطاً كثيرة تقود إلى تحميل روسيا المسؤولية، هذا وضع صعب للغاية، سنناقش معا اليوم الرد الأمثل".