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ألمانيا تشكك في "نزاهة" الانتخابات الرئاسية الروسية

وكالة الأناضول للأنباء
برلين
الرئيس الروسي بوتين أثناء تصويته في الانتخابات الرئاسية 18 مارس 2018 (الأناضول) الرئيس الروسي بوتين أثناء تصويته في الانتخابات الرئاسية 18 مارس 2018 (الأناضول)

شكك وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في "نزاهة" الانتخابات الرئاسية الروسية، بعد إعلان فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية رابعة.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، قال ماس "النتيجة لم تكن مفاجأة إذا وضعنا في الاعتبار الظروف التي أجريت فيها الانتخابات"، حسب ما نقلته مجلة دير شبيغل الألمانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف ماس "لا يمكننا بالتأكيد الحديث من كافة الجوانب، عن تناقس سياسي نزيه في روسيا"، دون ذكر تفاصيل أخرى في هذه النقطة.

وأوضح أن "إجراء الانتخابات في شبه حزيرة القرم (مارس 2014)، التي ضمتها موسكو بالمخالفة للقانون الدولي، أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الروسية فوز بوتين بولاية رابعة، بعد أن حصل على ما يقرب من 77%‏ من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد.

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