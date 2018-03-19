مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي تحرز تقدماً كبيراً

حقق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تقدماً في الاتفاق على تفاصيل ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وشروط ذلك الخروج كما ترغب بريطانيا لتجنب تبعات الانقطاع المفاجئ خلال الفترة الانتقالية لما بعد خروجها من الاتحاد (بريكسيت) نهاية 2020.

وجاء القرار، خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للوزراء المعنيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الإثنين.

وأقر الوزراء المعنيون السماح لبريطانيا بتطبيق قواعد الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، من دون أن يكون بمقدور لندن المشاركة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وآليات صنع القرار.

وبموجب القرار المتفق عليه من قبل الشركاء، لن يكون بإمكان بريطانيا قبل مطلع عام 2021، إبرام أي اتفاقاتٍ تجارية مع أطراف ثالثة دون الحصول على إذن الاتحاد الأوروبي.

وفي الاجتماع، قرر وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، بدأت رسميًا عملية خروج لندن من الاتحاد عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة، التي تُنظّم إجراءات خروج الدول الأعضاء

وكان البريطانيون صوتوا في يونيو/حزيران 2016، بنسبة قاربت 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.