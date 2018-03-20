توقيف الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي على ذمة التحقيق بتمويل القذافي لحملته الانتخابية

أوقفت الشرطة الفرنسية في مدينة نانتير الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي صباح اليوم الاثنين على ذمة التحقيقات الجارية حول تمويل حملته الانتخابية الرئاسية للعام 2007 من نظام القذافي الليبي.

فقد تم استدعاء ساركوزي للإدلاء بأقواله في القضية، ثم أمر الشرطة القضائية بالتحفظ عليه.

وهذه هي أول مرة يدلي فيها ساركوزي بأقواله منذ فتح تحقيق بالموضوع عام 2013.

وقد يستمر توقيف ساركوزي 48 ساعة، وربما يتم عرضه على المحلفين ليصار إلى توجيه الاتهام إليه.

وعام 2016، في خضم الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أكد الوسيط زياد تقي الدين أنه نقل مبلغ 5 مليون يورو نقداً من طرابلس الغرب إلى باريس بين نهاية 2006 وبداية 2007، وأنه سلمها للمدعو كلود غييان ثم لنيكولا ساركوزي الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الداخلية.

وتأتي أقوال تقي الدين مطابقة لما صرح به عام 2012، عبد الله السنوسي، مدير المخابرات العسكرية الليبية السابق.