توجيه الاتهام لساركوزي بالفساد وبتلقيه أموالاً من القذافي

وجّه القضاء الفرنسي اتهامات أولية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، على خلفية ادعاءات بتمويل الزعيم الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007 وهو ما ينفيه ساركوزي بشدة.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول قضائي (لم تسمه) قوله إن قضاة التحقيق، وجّهوا اتهامات أولية لساركوزي (63 عامًا)، بالفساد وتلقيه أموالًا من القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007.



وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا عام 2013، حول الادعاءات بتلقي ساركوزي أموالا من ليبيا، إبان حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2007.



وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه جلب 5 ملايين يورو نقداً من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.



وينظر المحققون الفرنسيون بمزاعم تقديم نظام القذافي سرًا لساركوزي 50 مليون يورو، لدعم حملته.



القضاة إن المبلغ المذكور تجاوز الحد الأقصى القانوني لتمويل الحملة الانتخابية، والذي كان آنذاك 21 مليون يورو.