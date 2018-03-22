القضاء الفرنسي يوجه رسمياً تهماً أولية لساركوزي بتلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية

وضع القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تحت إشرافه ووجه له اتهامات أولية حول تمويل ليبيا حملته الانتخابية عام 2007.

وكانت الشرطة قد أطلقت سراحه بعد اعتقال احترازي دام يومين على ذمة التحقيق بشبهة تلقي تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية.

واستمعت الشرطة خلال فترة الاعتقال للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي، والذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012، في تحقيق أمام شرطيين في المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية.

وكان موقع "ميديا بارت" أول من نشر في 2012 ملفا كاملا كشف من خلاله تمويل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق، ما جعل الشرطة تفتح تحقيقات لبحث ملابسات هذه القضية.