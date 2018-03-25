أنصار "ي ب ك" ومتطرفون في ألمانيا يعتدون على 3 مساجد

تعرضت 3 مساجد في مناطق مختلفة من ألمانيا، اليوم الأحد، لاعتداءات من عنصريين وأنصار لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وكتب عنصريون عبارة "جميع الأجانب إلى الخارج. يعيش هتلر" على جدار مسجد "حاجي بيرم" بمدينة "هرنه"، وسط ولاية شمال الراين-وستفاليا (شرق).

كما رسموا صليبًا معقوفًا على جدار المسجد التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (DİTİB)، خلال ساعات الليل.

وفي مدينة "آمبرغ" التابعة لولاية بافاريا (جنوب شرق)، اعتدى أنصار تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على مسجد "أولو" التابع أيضًا لـ"DİTİB".

وكتب أنصار التنظيم شعارات سياسية على جدران المسجد.

مسجد "يونس أمرة" التابع لاتحاد الأتراك الأوروبيين، في مدينة "كاسيل" بولاية هاسين الألمانية، تعرض هو أيضا لاعتداء بزجاجات حارقة (قنابل مولوتوف).

وفي 9 مارس/ آذار الجاري، تعرض مسجد في مدينة "لاوفن" بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، إلى هجوم بزجاجات حارقة على يد مجهولين، تبنته منظمة "بي كا كا" الإرهابية في وقت لاحق.

كما أقدم مجهولون في ليل اليوم التالي، على إضرام النار بمسجد "قوجه سنان" التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية، في العاصمة الألمانية برلين.

ومنذ مطلع العام الجاري، تعرض أكثر من 40 مسجدًا في ألمانيا لاعتداءات مماثلة، وسط توقعات بوجود اعتداءات عديدة لم تُسجّل.