قطع الإنترنت عن مؤسس موقع "ويكيليكس" الملتجئ في سفارة الإكوادور في لندن

قطعت سفارة الإكوادور لدى لندن شبكة الإنترنت عن مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، الذي يقيم منذ أكثر من 5 سنوات في مقرها.

فقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الأربعاء، عن مسؤولين في السفارة أن الخطوة جاءت لمنع مؤسس موقع التسريبات الأشهر في العالم، من التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأضافت أن ذلك يأتي على خلفية تشكيك "أسانج" في تورط موسكو في محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته، في بريطانيا مطلع مارس/ آذار الجاري وهو الأمر الذي خلق أزمة غير مسبوقة بين روسيا والغرب.

ولجأ أسانج إلى السفارة الإكوادورية لدى لندن عام 2012، ليتجنب تسليمه إلى بلاده، السويد التي يواجه فيها تهمًا باغتصاب امرأتين أو إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بانتهاك قوانينها من خلال تحصيل وثائق حساسة بطرق مشبوهة ونشرها على الشبكة الإلكترونية.

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سيرغي سكريبال وابنته يوليا على أراضيها باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.

ثم طردت 14 دولة من الاتحاد الأوروبي على الأقل والولايات المتحدة العشرات من الدبلوماسيين الروس وهو ما تأكد روسيا أنها سترد عليه بالمثل.