محاولة دهس جنود فرنسيين دون وقوع إصابات

حاول رجل دهس جنود فرنسيين بعربته صباح اليوم، في منطقة أيسير، جنوب شرق فرنسا، دون وقوع إصابات.

فقد نقلت مصادر مقربة من الشرطة أن رجلا حاول في الساعة 8 والنصف صباحا دهس جنود فرنسيين كانوا يمارسون رياضة الركض بالقرب من ثكنتهم العسكرية، في جنوب مدينة غرونوبل.

وقد تم إلقاء القبض عليه لاحقا.

وأعلنت الشرطة الفرنسية على تويتر أن التحقيقات جارية لتحديد "إن كان هو السائق لدى وقوع الاعتداء".

كما تم استدعاء مالك العربة.

وقالت المصادر أن الرجل قد تعمد دهس الجنود الذين كان من السهل تمييزهم بلباسهم العسكري وأن دوافعه غير معروفة بعد.

وأن الرجل قد شتم الجنود وهددهم بالقتل قبل أن يلوذ بالفرار.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من أسبوع على اعتداء في منطقة الأود، في غرب فرنسا، الذي قتل فيه 4 أشخاص.