الرئاسة الفرنسية: ماكرون أكد التزامه بأمن تركيا

أعلن قصر الإليزيه، مساء الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال استقباله وفدًا يمثل ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" وهي واجهة تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي، التزام بلاده بأمن تركيا.

جاء ذلك في بيان صدر عن القصر الرئاسي الفرنسي ذكر أن ماكرون التقى، الخميس، وفدًا من "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل عناصر "ب ي د/بي كا كا" معظم قوامها.

وأضاف البيان "الرئيس ماكرون يرغب في إقامة حوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي".

كما تعهد ببذل كافة الجهود مع الدول المعنية الممكنة لإقرار الأمن والاستقرار في سوريا، وإحراز تقدم صوب انتقال سياسي شامل في البلاد، بحسب ذات المصدر.

وذكر البيان أن ماكرون أكد كذلك خلال اللقاء حرص بلاده على التصدي لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

كما شدد على أن "قوات سوريا الديمقراطية تلعب دورًا هامًا مع التحالف الدولي الذي توجد فيه فرنسا، ضد تنظيم داعش الإرهابي"، وفق البيان.

وأشار البيان أن الوفد أطلع الرئيس الفرنسي على الأوضاع الإنسانية شمالي سوريا. وأوضح كذلك أن "ماكرون أكد لقوات سوريا الديمقراطية دعم بلاده لها من أجل أن تنعم سوريا، لا سيما المنطقة الأمنية شمال شرقي البلاد، بالاستقرار من خلال إدارة شاملة ومتوازنة".

ولفت البيان أن ذلك الدعم سيكون أيضًا "من أجل الحيلولة دون ظهور تنظيم داعش من جديد".

البيان ذكر كذلك أن ماكرون قال خلال اللقاء إنه "مدرك لتعهد قوات سوريا الديمقراطية والتزامها بعدم وجود أية علاقات عملية مع تنظيم بي كا كا الإرهابي".

والتسمية "قوات سوريا الديمقراطية" يتم استخدامها كستار لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي في سوريا، ولا توجد لها إدارة مستقلة أو قاعدة من المسلحين التابعين لها.

ويبلغ عدد مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" أكثر من 50 ألف شخص، 70 بالمائة منهم من تنظيم "ي ب ج" الذي يتكون من عناصر "ي ب ك"، فضلا عن عناصر نسائية أخرى.