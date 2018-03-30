توقيف 4 سوريين على خلفية الاعتداء على مساجد في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية، أمس الخميس، حكماً بالسجن بحق 4 سوريين يشتبه بانتمائهم إلى "تنظيم ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، وذلك بتهمتي الشروع في القتل وإضرام النيران على خلفية إلقاء زجاجات حارقة على مسجد جنوب غربي ألمانيا.

وقالت مديرية أمن مدينة "أولم"، في ولاية "بادن فورتمبيرغ"، التي وقع فيها الاعتداء على المسجد في 19 مارس/آذار الحالي، إن عناصرها ألقت القبض على 4 سوريين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، يوم الأربعاء، في ضوء التحقيقيات لكشف ملابسات الهجوم.

وأشار البيان، إلى إدلاء أحد الموقوفين باعترافات حول تورط المتهمين بالهجوم.

ولفت إلى أن ثلاثة من المتهمين كانوا بالقرب من المسجد- الذي تشرف عليه جمعية تركية- عند وقوع الاعتداء، وأن الشخص الرابع تولى تأمين المواد المستخدمة في الهجوم.

ومَثُل المتهمون أمام القاضي، أمس، حيث أمرت المحكمة بحبسهم على ذمة التحقيق بتهمتي الشروع في القتل وإضرام النيران، وتم إيداعهم في السجن.

يذكر أن مساجد تشرف عليها جمعيات تركية في ألمانيا، تتعرض لاعتداءات من قبل أنصار تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، منذ إطلاق تركيا عملية "غصن الزيتون" التي أدت إلى تطهير عفرين السورية من الإرهابيين.